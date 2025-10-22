Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Své protiprávní jednání se snažil uplatit
Pětačtyřicetiletý řidič se na Klatovsku pokusil podplatit policisty při silniční kontrole, když měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol.
I přesto, že v rámci konání Středoevropské rallye na Klatovsku byl ze strany Policie ČR zvýšen dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu, našel se řidič, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu. Při odhalení se snažil policisty podplatit. K celé události došlo v sobotu 18. října krátce po půl jedenácté hodině dopoledne, kdy policisté z obvodního oddělení Plánice prováděli dohled na silničním provozem v obci Zavlekov, kde si všimli projíždějícího vozidla ve směru od Klatov na Horažďovice. Krátce na to vozidlo zastavili poblíž obce Mladice, kde provedli silniční kontrolu a již při prvním kontaktu s řidičem vozidla nabyli podezření, že je pod vlivem alkoholu. Toto potvrdila pozitivní dechová zkouška, která byla s výsledkem přes dvě promile. Pětačtyřicetiletý cizinec policistům na místě potvrdil, že alkohol před jízdou požil a nabídl jim několik tisíc korun, když nebudou věc dále řešit. Výši úplatku ještě později navýšil. Však neúspěšně, policisté muže na místě zadrželi a následně putoval do policejní cely.
Policejní komisař pondělí 19. října zahájil trestní stíhání tohoto muže, kterého obvinil ze zločinu podplacení a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě, že soud muže uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody na jeden rok až šest let, propadnutí majetku nebo peněžitý trest.
nprap. Michal Schön
22. října 2025