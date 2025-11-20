Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Své kořisti se vzdát nechtěla
Zlodějka po krádeži fyzicky napadla prodavačku a utekla.
Policisté prověřovali událost, k níž došlo v jednom chomutovském supermarketu před několika dny. Tehdy, v čase kolem oběda, se do obchodu vypravila mladá žena, která měla v úmyslu si nakoupit, ale nezaplatit. To také následně učinila.
Aby působila nenápadně, vzala si u vstupu do prodejny košík, do něhož pak ukládala různé zboží, například maso, víno, vodku a džusy. Zboží v celkové hodnotě přes osm set korun pak z košíku vložila do svého batohu a košík nechala mezi regály. Poté zamířila k prostoru pokladen, kterým prošla, aniž by za nákup zaplatila.
V tuto chvíli ji zastavila prodavačka a chtěla, aby ukázala batoh a vrátila odcizené zboží. Žena se své kořisti však vzdát nechtěla a rozhodla se za každou cenu prodejnu opustit. Když ji prodavačka držela a bránila jí tak v odchodu, udeřila ji do obličeje. V tom přišla na pomoc další zaměstnankyně prodejny a společně se snažily ženě zamezit v útěku z místa. Ten se zlodějce nakonec podařil, avšak za cenu dalšího napadení téže prodavačky. Tentokrát ji uhodila do obličeje s větší intenzitou, až jí shodila brýle a v důsledku napadení utrpěla poškozená zranění, s nímž musela být ošetřena v nemocnici. Osmadvacetileté ženě z Chomutova se nakonec podařilo prodavačkám vyvléct, avšak při potyčce jí z ruky vypadl mobil, za jehož krytem měla ke své smůle uloženy i doklady. Policistům tak usnadnila práci se zjišťováním její totožnosti. Kvůli jejímu jednání jí sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a ublížení na zdraví. V případě prokázání viny u soudu hrozí dotyčné trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
20. listopadu 2025