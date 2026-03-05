Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Svářečka nepřišla
Kupující přišel o bezmála 12 000 korun.
Hlubočtí policisté se zabývají podvodem, ke kterému došlo ke konci února v prostředí internetu na jednom z bazarových portálů. Kupující měl zájem o inzerovanou svářečku v hodnotě bezmála 12 000 korun. Po komunikaci s prodejcem mu na účet zaslal požadovanou částku. Zboží ani peněz se ale kupující doposud nedočkal a prodávající komunikaci ukončil.
Pokud je to možné, nezasílejte peníze za zboží předem. Nejlepší varianta je, když si zboží můžete převzít osobně.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. března 2026