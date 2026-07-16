Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Sundáním uniformy služba mnohdy nekončí
Být policistou není jen zaměstnání, ale často i poslání. To potvrdil případ z úterý 14. července 2026. Právě díky všímavosti policisty mimo službu a následné skvělé spolupráci s kolegy v uniformě se podařilo během krátké chvíle vypátrat muže podezřelého z krádeže motocyklu, který navíc vůbec neměl řídit.
Krátce po šesté hodině večer zaslechla hlídka speciální pořádkové jednotky prostřednictvím radiostanice informaci o pohybu motocyklu značky Aprilia, který měl být téhož dne odcizen v jedné obci na Plzeňsku. Prvotní oznámení přitom podal policista, který byl v té době mimo službu. Když si všiml hledaného motocyklu, nezaváhal a ve svém vozidle jej sledoval a průběžně telefonicky předával kolegům přesnou polohu.
Motorkář projel několika ulicemi v Plzni a svou jízdu ukončil na parkovacím stání u budovy na náměstí Generála Píky. Jakmile zastavil, policista mimo službu k němu přistoupil, vyzval jej, aby zůstal na místě, a zabránil mu v odjezdu. Řidič spolupracoval a vyčkal až do příjezdu uniformovaných policistů z oddělení hlídkové služby a speciální pořádkové jednotky.
Na místě se třiatřicetiletý muž policistům přiznal, že motocykl odcizil. Uvedl, že si všiml odstavené motorky s klíčky v zapalování, čehož využil a odjel s ní. Současně přiznal, že si je vědom platného zákazu řízení motorových vozidel.
Následnou lustrací policisté zjistili, že muž skutečně řídil motocykl i přesto, že mu byl rozhodnutím Okresního soudu Plzeň-jih uložen mimo jiné trest zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do července 2028.
Za necelé dvě hodiny si tak třiatřicetiletý řidič převzal od inspektora obvodního oddělení Plzeň 2 sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Případ samotné krádeže motocyklu je nadále v prověřování policistů z obvodního oddělení Nýřany.
Práce policisty mnohdy nekončí odložením uniformy. Profesionální přístup, všímavost a ochota jednat i ve svém osobním volnu v kombinaci s rychlou reakcí kolegů ve službě vedly tak k úspěšnému dopadení podezřelého.
por. Michaela Raindlová
16. července 2026