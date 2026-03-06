Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Suchý únor za volantem
Bezpečná jízda není otázkou jednoho měsíce – alkohol za volant nepatří nikdy!
V průběhu minulého týdne se uskutečnila dopravně bezpečnostní akce „Suchej únor“. Policisté z obvodního oddělení Poděbrady ve spolupráci s policejním preventistou územního odboru Nymburk se zaměřili na odhalování řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Cílem nebylo postihovat, ale předcházet. Je potřeba, aby si řidiči uvědomili, že i malé množství alkoholu výrazně zhoršuje schopnost řídit bezpečně. Alkohol zpomaluje reakce, zhoršuje koordinaci, oslabuje schopnost soustředění a vede k falešnému pocitu jistoty, takže řidič později reaguje, hůř vyhodnocuje dopravní situace a výrazně roste riziko nehody.
Při dopravní akci policisté zkontrolovali více než dvě desítky řidičů, přičemž všechny provedené dechové zkoušky na alkohol vyšly negativně. Pouze dva z kontrolovaných řidičů se dopustili drobných přestupků, které byly na místě vyřešeny příkazem a místě. Odměnou pro vzorné řidiče byl jednorázový alkohol test.
Bezpečnost na silnicích začíná u každého z nás — alkohol za volant prostě nepatří.
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
6. března 2026