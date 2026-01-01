Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Suchý únor nedrží
Druhého února nakradl láhve alkoholu v celkové hodnotě šesti tisíc korun.
Policistům se podařilo zadržet pachatele sériových krádeží, který na Uherskohradišťsku napáchal škody za desítky tisíc korun.
Začátek jeho sériové trestné činnosti policisté poprvé zaznamenali už v půli prosince minulého roku. Od té doby až doposud kradl minimálně ve dvaceti případech v různých prodejnách. Jednalo se jak o elektroniku, drogerii, tak i nářadí. Nepohrdl ani potravinami, alkoholem. Druhého února navštívil jednatřicetiletý muž hned dvakrát v průběhu dne prodejnu s potravinami v Uherském Hradišti, kde si vyhlédl drahý alkohol. Třílitrová láhev kvalitního rumu nechyběla v jeho „nákupním seznamu“. Svoji degustační vytříbenost prokázal krádeží dalších láhví drahého alkoholu. Bohužel ani v jednom případě se ovšem k placení neměl a prodejnu i s lupem opustil. Policistům se dobrou operativní a pátrací činností podařilo muže ztotožnit, dohledat a zadržet.
Nebyl to žádný nováček, v minulosti již byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen a potrestán. Sečteno a podtrženo, v souhrnu napáchal škody za téměř osmdesát tisíc korun.
Nyní mu hrozí za trestný čin krádež až dvě léta za mřížemi.
10. února 2026, por. Radomír Šiška, DiS.