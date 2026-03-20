Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Studenti v Teplicích vyzkoušeli policejní fyzické testy

Osvědčení jim platí 18 měsíců. 

V pátek 20.března 2026 se v tělocvičně Střední průmyslové školy v Teplicích uskutečnily fyzické testy „nanečisto“, kterých se účastnily necelé dvě desítky studentů čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy, Hotelové školy a Obchodní akademie. Studenti měli možnost vyzkoušet si fyzické disciplíny, které odpovídají přijímacím prověrkám k Policii České republiky.  Na studenty čekaly náročné testy zaměřené na fyzickou kondici a všestrannou pohybovou připravenost – člunkový běh 4 x 10 metrů, kliky, celomotorický test na dvě minuty, a běh na vzdálenost jednoho kilometru. Tato disciplína proběhla v prostorách teplické Zámecké zahrady. Studenti předvedli velmi dobré výkony a mnozí z nich potvrdili, že mají předpoklady pro budoucí službu u policie. Úspěšní účastníci obdrželi osvědčení o fyzické způsobilosti platné 18 měsíců, které nahrazuje jednu z části výběrového řízení při nástupu k Policii České republiky.  Kromě sportovního úspěchu a osvědčení si studenti odnesli také cennou zkušenost, která je může motivovat při rozhodování o jejich budoucí profesní dráze. Všem úspěšným studentům gratulujeme a budeme rádi, pokud některé z nich v budoucnu přivítáme mezi příslušníky Policie České republiky.  

Děkujeme vedení Hotelové školy, Obchodní akademie, a Střední průmyslové škole a jejich pedagogům, za možnost uskutečnit v prostorách školy tuto akci. 

20. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

