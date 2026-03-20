Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Studenti v Teplicích vyzkoušeli policejní fyzické testy
Osvědčení jim platí 18 měsíců.
V pátek 20.března 2026 se v tělocvičně Střední průmyslové školy v Teplicích uskutečnily fyzické testy „nanečisto“, kterých se účastnily necelé dvě desítky studentů čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy, Hotelové školy a Obchodní akademie. Studenti měli možnost vyzkoušet si fyzické disciplíny, které odpovídají přijímacím prověrkám k Policii České republiky. Na studenty čekaly náročné testy zaměřené na fyzickou kondici a všestrannou pohybovou připravenost – člunkový běh 4 x 10 metrů, kliky, celomotorický test na dvě minuty, a běh na vzdálenost jednoho kilometru. Tato disciplína proběhla v prostorách teplické Zámecké zahrady. Studenti předvedli velmi dobré výkony a mnozí z nich potvrdili, že mají předpoklady pro budoucí službu u policie. Úspěšní účastníci obdrželi osvědčení o fyzické způsobilosti platné 18 měsíců, které nahrazuje jednu z části výběrového řízení při nástupu k Policii České republiky. Kromě sportovního úspěchu a osvědčení si studenti odnesli také cennou zkušenost, která je může motivovat při rozhodování o jejich budoucí profesní dráze. Všem úspěšným studentům gratulujeme a budeme rádi, pokud některé z nich v budoucnu přivítáme mezi příslušníky Policie České republiky.
Děkujeme vedení Hotelové školy, Obchodní akademie, a Střední průmyslové škole a jejich pedagogům, za možnost uskutečnit v prostorách školy tuto akci.
20. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí