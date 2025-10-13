Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Studenti Ústeckého kraje zazářili ve finále soutěže „Máš na to“
Akce pod záštitou policejního prezidenta.
Ve čtvrtek 9. října 2025 se pod záštitou policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška uskutečnilo celostátní finále soutěže „Máš na to“, které hostila obec Kojetín v Olomouckém kraji. Soutěže se zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, Jihomoravského, Moravskoslezského, Zlínského, Karlovarského, Ústeckého a Olomouckého kraje. Každý tým tvořila tříčlenná smíšená družstva studentů středních škol, která soutěžila v disciplínách prověřujících fyzickou kondici a týmovou spolupráci. Konkurence byla velká. Soutěžilo 32 týmů ze 27 středních škol. Pro Ústecký kraj to byla premiérová účast v této prestižní soutěži. Reprezentovalo ho 15 nejlepších studentů ze Střední školy technické Most, Střední školy diplomacie a veřejné správy Most a Střední školy Evropské obchodní akademie Děčín. Významného úspěchu dosáhl tým Střední školy technické Most ve složení Miroslav Kirchner, Martin Pfeifer a Isabella Maidlová, který si z finálového klání odvezl krásné 3. místo. V individuálních disciplínách se studenti z Ústeckého kraje rovněž neztratili. V soutěži o nejlepšího „klikaře“ a „klikařku“ podal vynikající výkon Miroslav Kirchner, který s neuvěřitelnými 73 kliky zvítězil a stal se nejlepším klikařem soutěže. Další ocenění si odnesl Martin Pfeifer, jenž obsadil 3. místo v kategorii „Nejlepší student“. Úspěch studentů z Ústeckého kraje je důkazem jejich talentu, vytrvalosti a schopnosti týmové spolupráce. Soutěž „Máš na to“ dlouhodobě podporuje zájem mladých lidí o bezpečnostní složky a rozvíjí jejich fyzickou i mentální připravenost, která je nezbytná pro budoucí profesní život.
13. října 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí