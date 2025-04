Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Studenti středních škol se zapotili

MOSTECKO - Vyzkoušeli si fyzické testy.

Ve velebudické tělocvičně včetně přilehlého běžeckém oválu se 28. března a 4. dubna pěkně zapotili studenti „Střední školy veřejné správy a diplomacie“ a „Střední školy technické.“

Stát se policistou? Proč ne. Žádné drezírovaní, ale ostré fyzické testy a být o krok blíže k vysněnému zaměstnání. Vše pod dohledem zkušených policistů, kteří se snažili účastníky co nejvíce povzbudit.

Mostecká policie spolupracuje se středními školami, jejichž žáci specifických studijních oborů po ukončení zkoušky dospělosti projevují velký zájem právě o práci v ozbrojených složkách. Zájemci si mohli vyzkoušet disciplíny, které je potřeba splnit, aby mohli stát v policejních řadách. Nutné je dosáhnout dostatečného počtu kliků, splnit celomotorický test, co nejrychleji zvládnout člunkový běh a zaběhnout jeden kilometr co v nejkratším čase. Ti zdatnější absolvovali navíc shyby, které jsou potřebné pro přijetí do řad Speciální pořádkové jednotky. K vidění byly i zajímavé výsledky. Žák ze Střední školy diplomacie a veřejné správy uběhl kilometr za 3,1 minut a svými dobrými výkony celkově nasbíral 75 bodů z 36 potřebných. Z této školy výzvu přijalo 18 žáků a 15 z nich testy splnilo. Ani studenti Střední školy technické svými výkony rozhodně nezaháleli. Za zmínku určitě stojí výkon jednoho z nich, který dokázal vyšvihnout výborných 79 kliků. Tomu se celkový počet nasbíraných bodů zastavil na čísle 99. Ze SŠT Most se postavilo na start 29 středoškoláků a potřebné limity úspěšně zvládlo 25 z nich. Ti úspěšní obdrží od policie certifikát s platností na jeden rok, který mohou uplatnit při přijímacím řízení do služebního poměru. Zájemci jsou po ukončení studia o něco blíže k získání povolání. Všem gratulujeme ke skvělým výkonům. Ti neúspěšní nemusí ztrácet naději, příště se jim určitě povede lépe.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. dubna 2025

