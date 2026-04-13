Studenti pomáhali nemocné holčičce
Svým cvičením pomáhali studenti sedmileté Bertičce.
V březnu a v dubnu proběhla na Příbramsku další část sportovně charitativní akce „Přes bariéry s policií“, tentokrát se do ní zapojili studenti čtvrtých ročníků ze Střední školy pedagogiky, cestovního ruchu a gastronomie Příbram, SOŠ Březnice, Gymnázia a SOŠE Sedlčany.
Svým cvičením pomáhali studenti sedmileté Bertičce, která se narodila předčasně. Komplikovaný příchod na svět ale nezůstal bez následků, Bertička se potýká s psychomotorickou retardací, vadou sluchu a zraku, poruchou polykání a s chronickými bolestmi. Sama nesedí, nemluví, ani se nenapije. Přes všechny potíže je holčička usměvavá, miluje zvířata, hudbu a společnost. Pomalu kupředu ji posouvají intenzivní rehabilitace, které však nehradí zdravotní pojišťovna.
Během hodin tělesné výchovy si studenti vyzkoušeli testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Dvaačtyřicet procent cvičících testy zvládlo, obdrželi pak osvědčení o jejich úspěšném absolvování a dále voucher na 150 tisíc korun, což je náborový příspěvek pro nové policisty ve Středočeském kraji. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR za ně následně přispěje určitou finanční částkou na podporu malé slečny. Příslušníci policie pro změnu přispívali formou hotovosti, kterou střádali do kasiček Konta Bariéry. Tuto akci pořádá středočeská policie již od roku 2018, za tu dobu se podařilo pomoci 25 handicapovaným osobám částkou 2,5 milionu korun a zároveň podpořit náborovou kampaň k Policii ČR.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
13. duben 2026