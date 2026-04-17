Studenti i školáci si dopoledne s policisty užili naplno
Mnozí z přítomných projevili zájem o službu u Policie ČR.
V pátek 17. dubna 2026 uspořářdali policisté obvodního oddělení Blatná prezentační akci, která nabídla studentům i veřejnosti přiblížení policejní práce. Policisté společně s personalistkou, instruktorem tělesné přípravy a preventistkou územního odboru Strakonice připravili program, v jehož rámci představili svou každodenní činnost i možnosti uplatnění u Policie ČR.
Velký zájem vzbudila možnost vyzkoušet si fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení. Tuto možnost využili studenti maturitního ročníku SOU Blatná a také žáci 9. tříd ZŠ Komenského Blatná. Do fyzických testů se všichni pustili dobrovolně a s nadšením. Vedli si velmi dobře. Součástí akce byla také neformální debata s policisty. Studenti se zajímali o službu u policie a kladli řadu dotazů, na které jim policisté ochotně a otevřeně odpovídali. Někteří mladí účastníci přiznali, že by se v budoucnu chtěli stát policisty. Další zmínili, že mají policisty ve své rodině a rádi by na jejich profesní dráhu navázali.
Celá akce se nesla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře, což ocenili i přítomní pedagogové. K celkově vydařenému dni přispělo i krásné počasí, které této akci skutečně přálo.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
17. dubna 2026