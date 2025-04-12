Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Student střední školy vyhrožoval spolužákům zbraní
Policisté ho během několika málo minut zadrželi přímo ve škole.
Ve čtvrtek 4. prosince letošního roku krátce před osmou hodinou bylo na tísňovou linku 158 oznámeno, že jeden ze studentů chebské střední školy během včerejšího dne říkal, že si vezme do školy zbraň a někomu něco udělá.
Oznámením se okamžitě začali zabývat chebští policisté i kriminalisté. Po ztotožnění mladíka, který by údajně mohl mít ve škole zbraň, policisté lustrací zjistili, že jeho rodiče nejsou dle evidence držiteli zbrojního průkazu a zbraně.
Krátce po deváté hodině byl v objektu školy vypátrán patnáctiletý mladík z Chebu, který byl omezen na osobní svobodě. Osobní prohlídkou u něj nebyla nalezena střelná zbraň, ovšem v batohu měl uschovanou několika centimetrovou teleskopickou vidličku, která se používá při grilování steaků a lze s ní způsobit bodné zranění.
Následně byl mladík převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům, které v současné době probíhají.
Do tohoto bezpečnostního opatření se okamžitě zapojila téměř dvacítka policistů včetně policejního psovoda se služebním psem a nechyběl ani tzv. „Velitel policie“, který je vždy pověřen řízením sil a koordinací činnosti a prostředků na místě mimořádné události v kraji.
Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování.
Upozorňujeme studenty školy, ve které byl mladík omezen na osobní svobodě, ale i občany Chebu, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí.
nprap. Jakub Kopřiva
4. 12. 2025