Střet osoby s vlakem v Semilech

Šetříme okolnosti tragické události na železniční trati v Semilech - Podmoklice. 

Dne 27. září 2025 krátce před půlnocí jsme přijali na lince 158 oznámení o střetu vlaku s osobou na jednokolejné trati v Semilech - Podmoklice. Sražená žena na místě události zemřela. Provoz na železniční trati byl od půlnoci do třetí hodiny ranní zastaven.

Veškeré okolnosti celé tragické události a totožnost ženy jsou předmětem probíhajícího šetření Služby kriminální policie a vyšetřování v Semilech. 

por. Bc. Klára Jeníčková
28. září 2025

