Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Střet motorkáře s traktorem

PROSTĚJOVSKO - Zraněný motorkář letěl do nemocnice vrtulníkem záchranné služby.

V pátek odpoledne jel muž ve středních letech s traktorem mezi obcemi Čehovice a Čelčice. Chtěl odbočit vlevo na polní cestu v době, kdy byl předjížděn motocyklistou na stroji značky Yamaha, který narazil do levého předního kola traktoru. Po kontaktu s pracovním strojem byl odhozen na pole. Z místa byl zraněný řidič motocyklu, také se jednalo o muže středního věku, letecky transportován do fakultní nemocnice v Olomouci. Řidič traktoru zraněn nebyl a dechová zkouška, včetně orientačního testu na návykové látky, vyloučila, že by řídil od vlivem alkoholu. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 300 000 Kč. V souvislosti s nehodou byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Okolnosti nehody a míra zavinění jednotlivých účastníků je nyní šetření.

por. Mgr. Miluše Zajícová

7. dubna 2025

