Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Střet motorkáře s autobusem
Na místě těžkým zraněním a okolnostem požáru podlehl mladý muž.
Včera v podvečer byly vyslány všechny složky integrovaného záchranného systému na oznámenou dopravní nehodu s následným požárem na silnici II/160 mezi obcemi Větřní a Rožmberk nad Vltavou, v katastru obce Malšín. Po příjezdu českokrumlovských dopravních policistů byl požár autobusu v plném rozsahu a zároveň příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje hasili i přilehlé stromy u komunikace.
Po dohašení požáru, vytěžením svědků a dalším ohledáním místa nehody policisté zjistili, že v 18:38 hod. jel řidič motocyklu tovární značky Suzuki GSX 600F od Rožmberku nad Vltavou na Větřní, kdy v pravotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem komunikace a čelně narazil do protijedoucího autobusu tovární značky Irisbus. kde včetně řidiče cestovalo 9 osob. Ti naštěstí stačili autobus opustit před rozšířením požáru po celém dopravním prostředku, který zcela shořel.
Na místě bohužel podlehl následkům čelního střetu a dalším okolnostem požáru, 25letý motorkář. V té souvislosti připomínáme všem řidičům jednostopých vozidel na zvýšenou obezřetnost a předvídání možných rizikových situací při rychlé jízdě! Tato komunikace je známá velkým množstvím zatáček, kdy v podstatě kopíruje tekoucí řeku Vltavou.
Provoz na této trase byl obnoven v po jedné hodině v noci a zároveň vzhledem k poškození silnice je aktuálně snížená rychlost jízdy na maximálně 30 km/h.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. srpna 2026