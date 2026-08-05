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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Střet motorkáře s autobusem

Na místě těžkým zraněním a okolnostem požáru podlehl mladý muž. 

Včera v podvečer byly vyslány všechny složky integrovaného záchranného systému na oznámenou dopravní nehodu s následným požárem na silnici II/160 mezi obcemi Větřní a Rožmberk nad Vltavou, v katastru obce Malšín. Po příjezdu českokrumlovských dopravních policistů byl požár autobusu v plném rozsahu a zároveň příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje hasili i přilehlé stromy u komunikace.

Po dohašení požáru, vytěžením svědků a dalším ohledáním místa nehody policisté zjistili, že v 18:38 hod. jel řidič motocyklu tovární značky Suzuki GSX 600F od Rožmberku nad Vltavou na Větřní, kdy v pravotočivé zatáčce pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem komunikace a čelně narazil do protijedoucího autobusu tovární značky Irisbus. kde včetně řidiče cestovalo 9 osob. Ti naštěstí stačili autobus opustit před rozšířením požáru po celém dopravním prostředku, který zcela shořel.

Na místě bohužel podlehl následkům čelního střetu a dalším okolnostem požáru, 25letý motorkář. V té souvislosti připomínáme všem řidičům jednostopých vozidel na zvýšenou obezřetnost a předvídání možných rizikových situací při rychlé jízdě! Tato komunikace je známá velkým množstvím zatáček, kdy v podstatě kopíruje tekoucí řeku Vltavou.

Provoz na této trase byl obnoven v po jedné hodině v noci a zároveň vzhledem k poškození silnice je aktuálně snížená rychlost jízdy na maximálně 30 km/h.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

5. srpna 2026

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DN na silnici II č. 160 u Malšína 1

DN na silnici II č. 160 u Malšína 1 

Detailní náhled

DN na silnici II č. 160 u Malšína 2

DN na silnici II č. 160 u Malšína 2 

Detailní náhled

DN na silnici II č. 160 u Malšína 3

DN na silnici II č. 160 u Malšína 3 

Detailní náhled

DN na silnici II č. 160 u Malšína 4

DN na silnici II č. 160 u Malšína 4 

Detailní náhled

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