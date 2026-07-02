Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Střet motocyklu s osobním vozidlem skončil zraněním
Policisté hledají svědky nehody, po níž druhý řidič z místa odjel.
Policisté z dopravního inspektorátu Hradec Králové prověřují okolnosti dopravní nehody, ke které došlo v pátek 26. června 2026 krátce před 22. hodinou na silnici mezi Krňovicemi a Hradcem Králové.
Podle dosud zjištěných informací došlo ke střetu motocyklu s dosud neznámým vozidlem. Následkem střetu motocyklista upadl na vozovku a utrpěl zranění, se kterým byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice k ošetření. Řidič druhého vozidla po nehodě z místa odjel, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody. Policisté proto zjišťují jeho totožnost a současně prověřují přesný průběh a okolnosti celé události. Dechová zkouška u řidiče motocyklu přítomnost alkoholu vyloučila. Technická závada nebyla jako příčina nehody zjištěna. Předběžná škoda na motocyklu byla odhadnuta na přibližně 100 tisíc korun. Výše škody na dosud nezjištěném vozidle je předmětem dalšího šetření.
Policisté zároveň žádají případné svědky, kteří nehodu viděli nebo mají k dispozici záznam z palubní kamery, aby se přihlásili na linku 158 nebo přímo na dopravní inspektorát Hradec Králové (974 527 559). Jakékoliv informace mohou pomoci k objasnění případu.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Martina Jandová
2.7.2026