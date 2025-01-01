Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Střet motocyklu s dodávkou
Motorkář utrpěl vážná zranění.
Ve čtvrtek krátce před půl třetí odpoledne uzavřela vážná dopravní nehoda na pár hodin komunikaci III/4327 mezi Kroměříží a Skašticemi.
Čtyřiapadesátiletý řidič motocyklu při jízdě na Skaštice nepřizpůsobil rychlost při průjezdu pravotočivou zatáčkou, přejel do protisměru, kde se téměř čelně střetl s protijedoucí dodávkou. Nárazem byl odhozen mimo komunikaci. Motorkář utrpěl vážná zranění, se kterými byl převezen do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Materiální škoda byla předběžně vyčíslena na čtyři sta tisíc korun. Alkohol byl u obou řidičů dechovou zkouškou vyloučen
5. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.