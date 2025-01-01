Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Střet motocyklu s dodávkou

Motorkář utrpěl vážná zranění. 

Ve čtvrtek krátce před půl třetí odpoledne uzavřela vážná dopravní nehoda na pár hodin komunikaci III/4327 mezi Kroměříží a Skašticemi.

Čtyřiapadesátiletý řidič motocyklu při jízdě na Skaštice nepřizpůsobil rychlost při průjezdu pravotočivou zatáčkou, přejel do protisměru, kde se téměř čelně střetl s protijedoucí dodávkou. Nárazem byl odhozen mimo komunikaci. Motorkář utrpěl vážná zranění, se kterými byl převezen do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Materiální škoda byla předběžně vyčíslena na čtyři sta tisíc korun. Alkohol byl u obou řidičů dechovou zkouškou vyloučen

5. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

Odkazy do noveho okna

Foto č. 1

Foto č. 1 

Detailní náhled

Foto č. 2

Foto č. 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 