Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Střet hasičského a osobního vozidla
Policisté hledají svědky nehody.
Ve středu 27. května 2026 o půl osmé večer došlo v Pardubicích na silnici I/36 na světelné křižovatce s ulicí Hradecká ke střetu služebního vozidla Hasičského záchranného sboru zn. Škoda Kodiaq a osobního vozidla zn. Mazda 6. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Dopravní policisté žádají svědky, kteří viděli, za jakých okolnosti k nehodě došlo, případně řidiče, kteří místem projížděli a mají záznamy na svých palubních kamerách, aby se ozvali prostřednictvím linky 158.
4. června 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje