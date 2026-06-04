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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Střet hasičského a osobního vozidla

Policisté hledají svědky nehody. 

Ve středu 27. května 2026 o půl osmé večer došlo v Pardubicích na silnici I/36 na světelné křižovatce s ulicí Hradecká ke střetu služebního vozidla Hasičského záchranného sboru zn. Škoda Kodiaq a osobního vozidla zn. Mazda 6.  Při nehodě nebyl nikdo zraněn.

Dopravní policisté žádají svědky, kteří viděli, za jakých okolnosti k nehodě došlo, případně řidiče, kteří místem projížděli a mají záznamy na svých palubních kamerách, aby se ozvali prostřednictvím linky 158.

4. června 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje    

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foto PČR - místo dopravní nehody

foto PČR - místo dopravní nehody 

Detailní náhled

foto PČR 3 - místo dopravní nehody

foto PČR 3 - místo dopravní nehody 

Detailní náhled

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