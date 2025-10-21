Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Střet dvou vozidel má tragické následky
Na Blovicku včera večer došlo ke střetu osobního vozidla s dodávkou. Dnes v nemocnici na následky zranění zemřela osmiletá dívka.
Včera v 17:35 hodin jela šestadvacetiletá řidička s vozidlem tovární značky Peugeot 206 od obce Seč na obec Vlčtejn. Podle dosud zjištěných okolností při jízdě měla přejet do protisměru, kde se čelně střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil osmadvacetiletý řidič. Při střetu utrpěla zranění řidička osobního vozu, její osmiletá spolujedoucí, řidič dodávky a jeho čtyřiačtyřicetiletý spolujezdec. Řidička se podrobila dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídí pod vlivem alkoholu, která byla s pozitivním výsledkem. Pozitivně reagoval rovněž orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek ve slinách, a to konkrétně na pervitin. Řidička byla zadržena a střežena v lékařském zařízení. Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu. Nyní prověřují veškeré okolnosti tohoto případu.
Dnes dopoledne jsme obdrželi informaci, že bohužel dívka v nemocnici zemřela. Ve věci je tedy možná změna právní kvalifikace tohoto případu. S ohledem na probíhající trestní řízení a věk poškozené nelze v současné době poskytovat bližší informace.
por. Mgr. Dagmar Mifková
21. října 2025