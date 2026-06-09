Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Střelba v Poleradech
Kriminalisté kvalifikovali případ jako trestný čin zabití ve stádiu pokusu.
V neděli kolem půl deváté večer vyjížděli policisté na základě hned několika oznámení na linku 158 do Polerad na Praze venkov Východ, kde mělo dojít ke střelbě.
Podle dosavadních zjištění mělo po vystoupení z vozidla taxislužby dojít nejprve k slovnímu konfliktu mezi řidičem taxislužby a dvěma zákazníky, kdy následně řidič vozu zranil jedním výstřelem z legálně držené zbraně jednoho z přepravovaných pasažérů. Ten utrpěl vážné zranění, s nímž byl převezen do nemocnice, kde je stále hospitalizován.
Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří prováděli potřebné procesní úkony a na jejich základě zahájili proti řidiči taxislužby (1999) trestní stíhání pro podezření z trestného činu zabití ve stádiu pokusu. Vyšetřování obviněného probíhá na svobodě. V případě odsouzení může být obviněný muž ohrožen trestní sazbou odnětí svobody od 3 do 10 let.
Kriminalisté nadále vyšetřují veškeré souvislosti a okolnosti, které k incidentu vedly.
mjr. Vlasta Suchánková
9. června 2026