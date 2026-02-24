Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Střelba v Havířově

policisté zasahovali proti nebezpečnému a ozbrojenému muži 

Dne 24. února v odpoledních hodinách 56letý muž v Havířově ohrožoval pistolí zákazníky obchodu. Přes linku 158 byla přivolána policejní hlídka, která podezřelého muže podle popisu identifikovala. Vyzvala jej ať zanechá svého protiprávního jednání. Muž na opakované výzvy nereagoval a mířil na poliisty krátkou střelnou zbraní. Policisté proti muži použili varovný výstřel. Muž následně z místa utekl do blízkého domu, kde měl bydliště. Policisté muže pronásledovali až k jeho bytu. Na místo byla přivolána zásahová jednotka s vyjednavačem, který navázal kontakt s mužem a ten propustil z bytu jednu ženu. V bytě dle jejího vyjádření zůstal muž sám.

Policisté přes vyjednavače kontaktovali opět muže, který při otevření dveří po zakročujících policistech vystřelil. Jeden z policistů byl zasažen. Policisté střelbu opětovali a dopravili zraněného kolegu do bezpečné zóny. Při dalším pokusu o kontakt muž nereagoval. Policisté zásahové jednotky provedli vstup do obydlí a muže nalezli bez známek života. Přivolaný lékař konstatoval smrt. K objasnění příčin úmrtí byla ještě ten den nařízena soudní pitva. Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Na případu i nadále pracují.

mjr. Jiroušková Pavla

24.2.2026

