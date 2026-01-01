Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Střelba na dům v Rychvaldě
Důvodem měly být osobní spory.
V pondělí 9. března brzy ráno přijali policisté oznámení o střelbě na rodinný dům v Rychvaldě. Vzhledem k okolnostem byla na místo vyslána hlídka vybavena balistickými vestami, přilbami a dlouhou zbraní. Těsně před dojezdem policistů sice muž, který měl na uvedený dům střílet, odjel osobním automobilem, ovšem jeden ze svědků uvedl, o koho by se mohlo jednat a také poskytl jeho podrobný popis.
Okamžitě bylo zahájeno pátrání po podezřelém muži. Policisté kontaktovali jeho známé, pátrali v místech, kde by se mohl pohybovat. Zhruba do dvou hodin od oznámení jejich usilovná činnost slavila úspěch a muže zadrželi. Netrvalo dlouho a v jejich rukou se ocitla také zbraň, ze které mělo být stříleno.
Ve zkráceném přípravném řízení policisté 2. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná pětadvacetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Mladý muž svůj čin nepopíral, měly jej k tomu vést osobní spory s mužem, který dům obýval. Zbraň, kterou měl použít, nepodléhá ohlášení a k jejímu vlastnictví není zapotřebí zbrojní oprávnění. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 10. 3. 2026