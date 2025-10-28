Policie České republiky  

Středočeský ředitel nově jmenován generálmajorem

Hodnost generálmajora od dnešního dne náleží středočeskému krajskému řediteli Václavovi Kučerovi, 

Prezident republiky Petr Pavel dnes u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu jmenoval do hodnosti generálmajora ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václava Kučeru.

„Brigádní generál Václav Kučera se na pozici krajského ředitele propracoval postupně a nikdy přitom neztratil úctu a respekt svých podřízených, kteří jej vzhledem k jeho lidskému přístupu a obrovským zkušenostem vždy hodnotili a hodnotí velice kladně“ uvedl policejní prezident genpor. Martin Vondrášek.

Prezident republiky jmenuje příslušníky bezpečnostních sborů do generálských hodností dvakrát ročně, a to u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu a Dne vítězství.

28. října 2025
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, PP ČR

