Středočeský policejní pochod 2025: Společně Českým rájem
Osmý ročník Středočeského policejního pochodu zavedl stovky účastníků malebnými trasami Českého ráje a nabídl spojení sportu, přírody i přátelské atmosféry.
V sobotu 27. září 2025 se uskutečnil osmý ročník Středočeského policejního pochodu, který připravili mladoboleslavští policisté. Akce byla určena nejen pro jejich kolegy a členy integrovaného záchranného systému, ale i pro širokou veřejnost.
Účastníci si mohli vybrat ze dvou tras – 12,5 km a 29 km. Start i cíl se nacházely na parkovišti u rozhledny na vrcholu hory Kozákov, odkud se nabízejí krásné výhledy na celý Český ráj. Během pochodu čekaly turisty malebné stezky, vyhlídky a jedinečné přírodní scenérie.
V cíli byli všichni odměněni certifikáty a pamětními medailemi. O příjemné osvěžení se postaral Pivovar Nymburk, kterému patří velké poděkování.
Akce měla nejen sportovní, ale i společenský rozměr – posílila vztahy mezi jednotlivými složkami IZS a zároveň přinesla veřejnosti možnost prožít aktivní den v krásné přírodě.
30.9.2025
prap. Jiří Plesar