Středočeskou policii povede nový ředitel

Ustanoven je od 1. února 2026. 

V čele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje dochází ke změně. Novým ředitelem se k 1. únoru 2026 stává plukovník Ondřej Smotlacha. Nahradí tak generálmajora Václava Kučeru, který středočeskou policii (s maloou přestávkou) vedl sedmnáct let a služební poměr ukončil k 31. 12. 2025 poté, co dle platné legislativy dosáhl věkové hranice pro odchod ze služebního poměru (65 let).

Základní informace o plk. Ondřeji Smotlachovi:plk. Ing. Ondřej SMOTLACHA.jpg

  • narozen v roce 1974
  • vysokoškolské vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, zaměření elektrotechnologie (Bc., Ing.)

Praxe:

  • 5/2022 – 1/2026 náměstek ředitele krajského ředitelství pro SKPV
  • 10/2021 - 5/2022 pověřen výkonem funkce náměstka ředitele krajského ředitelství pro SKPV
  • 2011 - 9/2021 zástupce vedoucího (ředitele) odboru, územní odbor Příbram
  • 2010 - 2011 pověřen výkonem funkce zástupce vedoucího odboru, Územní odbor Příbram
  • 2009 - 2010 vrchní komisař SKPV, Územní odbor Příbram
  • 2006 - 2008 zástupce vedoucího, Oddělení obecné kriminality SKPV OŘ PČR Příbram (1. 6. 2006 - 1. 10. 2006 pověřen výkonem funkce)
  • 2004 - 2006 komisař, Oddělení hospodářské kriminality, SKPV OŘ PČR Příbram, (1. 4 . - 31. 12. 2004 na úseku odhalování,
    1. 1. 2005 - 31. 3. 2006 vyšetřování HK)
  • 2003 - 2004 policejní inspektor, Oddělení hospodářské kriminality, SKPV OŘ PČR Náchod, skupina vyšetřování HK
  • 2002 - 2003 policejní inspektor, Obvodní oddělení Náchod, OŘ PČR Náchod, (1. 10. 2002 - 31. 3. 2003 hlídková služba)

Zájmy: bezpilotní letecké systémy, modelářství, potápění

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
vedoucí oddělení tisku a prevence

1. února 2026

