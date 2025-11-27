Policie České republiky  

Stránky již neexistují

Chtěl si na e-shopu koupit pneumatiky, bohužel nemá peníze ani zboží. 

V pondělí 24. listopadu se na policisty ze Zvíkovského Podhradí obrátil s oznámením muž, který se zřejmě stal dalším poškozeným internetovým podvodem.

Tentokrát šlo o nabídku prodeje pneumatik. Poškozený si v polovině listopadu na stránkách e-shopu vybral pneumatiky značky Pirelli a zaplatil převodem z účtu bezmála dvanáct a půl tisíce korun. Po pár dnech zjistil, že webové stránky již neexistují a na jeho urgence nikdo nereaguje. Oznámil tedy vše policistům, kteří případ prošetřují pro podezření ze spáchání internetového podvodu.

Opět upozorňujeme širokou veřejnost, neplaťte za zboží předem, vybírejte si raději zavedené a známé prodejce, nevyužívejte reklamních, vyskakujících bannerů, které vás mohou přesměrovat na stránky, které jen napodobují stránky známých značek a může se jednat o podvod.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz
27. listopadu 2025

