Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Strakoničtí policisté zasahovali
Kvůli obavě o maminku vnikli do bytu.
Ve sváteční pondělí měly velmi napilno hlídky policie a posádky hasičů i záchranářů. Strakonickým policistům se totiž kolem deváté hodiny dopolední dovolali vystrašení příbuzní z Prahy. Jejich maminka bydlící ve Strakonicích nezvedá telefon a oni mají strach, zda se jí něco nestalo. Volali také záchranku, ale možná bude potřeba nějak otevřít byt. Policisté vyrazili na místo, zjistili, že i sousedé se snaží na paní doklepat, ale bez výsledku. Z bytu bylo slyšet nějaké zvuky, a tak nebylo již na co čekat. Policisté tedy rozhodli o otevření bytu a požádali o pomoc hasiče. V bytě maminku našli naštěstí živou, do péče si jí převzali záchranáři a následně ji převezli do nemocnice. Děkujeme všem za spolupráci i sousedům paní, starost pražských příbuzných jim nebyla lhostejná. Policisté s hasiči také následně zajistili i zabezpečení bytu a informovali o všem příbuzné z Prahy.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
8. července 2026