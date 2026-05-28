Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Strakoničtí kriminalisté odhalili výrobnu heroinu
Obvinili dva muže z Blatenska.
Strakoničtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 36 a 40 let z Blatenska, které obvinili ze spáchání přečinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Na případu pracovali kriminalisté intenzivně po dobu čtyř měsíců. Vyšetřováním zjistili, že dvojice mužů vyráběla heroin v pronajatých prostorách. Drogu podle dosavadních poznatků vyráběli především pro vlastní potřebu, neboť oba jsou na této látce závislí. Policistům se podařilo prokázat, že od loňského roku do května 2026 heroin neoprávněně prodávali také dalším několika osobám, z nichž nejmladší byla devatenáctiletá žena. Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili materiál a přípravky potřebné k výrobě drogy, menší množství hotového produktu a přibližně dva tisíce injekčních stříkaček, nových i použitých. Zajištěné látky budou podrobeny expertize, která určí jejich přesné složení, čistotu a množství účinné látky. Oba obvinění jsou stíháni na svobodě. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. května 2026