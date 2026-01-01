Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Strach z pokuty dohnal řidiče k ujíždění
Hrozí mu až pětadvacetitisícová pokuta a zákaz řízení až na šest měsíců.
Uherskohradišťští dopravní policisté o víkendu prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zaměřenou na dodržování nejvyšší povolené rychlosti. V sobotu v ranních hodinách v obci Boršice u Blatnice řidič Audi, vědom si svého přestupku překročení povolené rychlosti (v obci o 15 km/h), chtěl policistům zmizet i se svým vozidlem do polí. Policisté se ihned vydali za ním. Řidič neujel daleko a jeho pokus o útěk mu nevyšel. Nepochopitelné jednání devětadvacetiletého muže nezůstane bez trestu. Za překročení povolené rychlosti a především za neuposlechnutí pokynu k zastavení vozidla mu ve správním řízení hrozí až pětadvacetitisícová pokuta a zákaz činnosti až na 6 měsíců.
10. března 2026, por. Radomír Šiška, DiS.