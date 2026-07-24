Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Strach, který nechce zažít žádný (pra)rodič
Policisté z Českého Těšína, oddělení hlídkové služby Karviná a dalších organizačních článků našli dívenku, která se ztratila prarodičům.
Na začátku července bylo na linku 158 přijato oznámení od prarodičů, že vnučka, která s nimi byla na zahradě, není k nalezení. Holčička zřejmě odešla dírou v plotě, které si děda všiml až později. Operátorovi na lince babička sdělila, odkud dívenka odešla, včetně jejího popisu. Celou věc předalo operační středisko hlídkám, které byly v terénu poblíž místa. Dědeček předal policistům také její aktuální fotografii.
Do akce bylo povoláno několik hlídek včetně psovoda. Vzhledem k tomu, že se zahrada nacházela poblíž řeky, byl o dívenku o to větší strach a hrálo se o čas. Velitel policie koordinoval síly a prostředky při pátrání. Do pátrání po holčičce se zapojili i strážníci Městské policie Český Těšín. Na místo byl také povolán dron.
Po zhruba půlhodině přišla ta nejšťastnější zpráva, dívenka byla nalezena karvinskými policisty z oddělení hlídkové služby, a to zhruba 200 metrů od domu. Holčička byla vystrašená, ale nezraněná a v pořádku. Do doby příjezdu další hlídky, která na místo dovezla maminku, si holčička popovídala s policisty a prohlédla si policejní auto. Poté byla předána do náruče maminky.
O pár dní později tatínek napsal děkovný dopis všem policistům, včetně strážníků Městské policie Český Těšín, kteří se také celé akce účastnili. Důležité je, že všechno dobře dopadlo.
por. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
24. července 2026