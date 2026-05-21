Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Stovky tisíc korun v obálce předala podvodníkovi
Falešný policista i bankéř úřadovali na Českobudějovicku.
Na začátku května se na obvodní oddělení policie České Budějovice - město dostavila žena, která se bohužel setkala s podvodem, ve kterém vystupují neznámí pachatelé jako policisté a bankéři. Ženě se dovolal podvodník a představil se jako kriminalista. Zeptal se jí, zda zná jednu konkrétní osobu. Když odvětila že ne, řekl jí, že si dotyčný na její jméno chce vzít úvěr a má k dispozici její plnou moc i s podpisem. Následně ženě zavolal jiný muž, který vystupoval jako pracovník bezpečnostního oddělení banky a ženu přiměl k zaslání bezmála 300 000 korun na účty, které ji namluvil, že jsou bezpečné. Následně však dvojice podvedené namluvila, že je důležité, aby jim řekla zda má doma nějaké peníze v hotovosti, protože ty je třeba také odevzdat. Policisté totiž případ vyšetřují jako podvod a když chtějí chytit při činu člověka, který si na ni chtěl vzít úvěr, musí vyloučit, že s ním spolupracuje. Vyděsili ji, že by u ní doma mohla proběhnout domovní prohlídka, při které by peníze policie stejně zajistila a žena by se k nim mohla dostat klidně až za rok. Vystrašená žena tak peníze nandala do obálek a po dohodě s falešným kriminalistou je předala do rukou údajného pracovníka bezpečnostního oddělení banky. Přišla o stovky tisíc korun.
Policisté, kriminalisté a ani bankéři vám nebudou volat s tím, že své peníze musíte okamžitě převést na bezpečné účty, protože jsou v ohrožení. Policista ani bankéř si k vám domů nikdy nepojedou pro hotovost. Policista s vámi nebude hovořit mnoho hodin o tom, co máte dělat se svými penězi a vysvětlovat vám, že váš rozhovor je tajný a nesmíte o něm nikomu říct.
Neposílejte své peníze na cizí účty po pokynech neznámého člověka. Nesdělujte nikomu své osobní, citlivé údaje a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Nedovolte nikomu třetímu, aby měl vzdálený přístup do vašeho počítače nebo mobilu.
Nejednejte dříve, než se stihnete zamyslet. Zachovejte chladnou hlavu. Podvodníci vás chtějí vystrašit tak, abyste jednali rychle. Tlačí na vás, snaží se působit důvěryhodně. Telefon zavěste, číslo, pokud je to možné, blokujte.
Podvodné legendy, rady a tipy jak se obětí podvodu nestát, naleznete na našich stránkách.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
21. května 2026