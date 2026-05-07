Národní protidrogová centrála

Stovky kilogramů surovin k výrobě pervitinu z Ukrajiny a Španělska

Policie uzavřela vyšetřování případu Pluk a předala státnímu zástupci návrh na podání obžaloby 22 lidí. Kriminalisté Národní protidrogové centrály je během minulého roku postupně zadrželi a obvinili z dovozu léků a chemikálií k výrobě drog. Za vinu jim také kladou výrobu a prodej pervitinu. Skupinu tvořilo 20 Čechů a 2 cizinci, 18 mužů a 4 ženy. Nejmladšímu členovi skupiny bylo 25 let, nejstaršímu 65. 

Cizinci podle detektivů dovezli z Ukrajiny více než 115 kg červeného fosforu, což je jedna z klíčových surovin k výrobě pervitinu. Z tohoto množství by bylo možné vyrobit přes 350 kg pervitinu. Kriminalisté zjistili, že cizinci prodávali fosfor dalšímu, dnes už obviněnému členovi skupiny, se ziskem zhruba 4 500 Kč za kilogram. Čech měl chemikálii dále přeprodávat a vydělávat na každém kilogramu až 15 000 Kč. Výsledná cena červeného fosforu se tak vyšplhala téměř na desetinásobek té původní.

Další obviněný Čech měl dovážet ze Španělska prekurzory. V jeho dodávce francouzští celníci při kontrole zajistili 460 kg léku s pseudoefedrinem.

Organizátor skupiny dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni, odkud měl řídit dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu i obchod s pervitinem. V hotelovém apartmánu podle detektivů prekurzory skladoval, vydával je výrobcům pervitinu, vykupoval zpět hotový pervitin a distribuoval ho odběratelům.

Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor kriminalisté zajistili přes 1,3 kg pervitinu, bezmála 3 kg červeného fosforu, ze kterého by bylo možné vyrobit více jak 9 kg pervitinu a několik stovek gramů čistého efedrinu. Zajistili také jód, MDMA, ketamin, fentanylové náplasti, GBL a anabolika, 6 nelegálních laboratoří k výrobě drog, 2 zbraně, více jak 1000 nábojů různé ráže, přes půl milionu korun v hotovosti a dvě motorová vozidla. Mezi zajištěnými věcmi byla také profesionální „deblistrovačka“, tedy stroj, který dokáže vyloupat až 7 500 blistrů za hodinu.

Čtyři obvinění zůstávají ve vazbě, pět lidí je ve výkonu trestu za svoji předchozí trestnou činnost. Ostatní obvinění včetně dvou cizinců jsou vyšetřováni na svobodě. Některým z nich hrozí až 12 let vězení.

7. května 2026
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV PČR

