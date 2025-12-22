Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Stovky chalup v Orlických horách pod dohledem
Policisté kontrolovali jejich zabezpečení před zimní sezónou.
Policisté z obvodního oddělení Rokytnice v Orlických horách v minulých dnech provedli preventivní kontroly rekreačních chalup a chat v lokalitách Zdobnice – Kačerov, Říčky, Pěčín, údolí řeky Zdobnice a Rokytnice v Orlických horách – Hamernice. Celkem zkontrolovali více než stovku nejen rekreačních objektů. Při kontrolách nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání ani nedostatky v zabezpečení. Policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i během zimní sezóny, aby se minimalizovalo riziko vloupání a poškození majetku.
Policie ČR doporučuje majitelům rekreačních objektů před zimou pečlivě zabezpečit své chalupy.
- Uzamkněte všechny vstupy kvalitními zámky, případně i přídavnými závorami.
- Svůj majetek můžete také zabezpečit instalací alarmu nebo kamerového systému.
- Odstraňte z venkovních prostor žebříky a nářadí, které by mohly usnadnit vloupání.
- Nenechávejte uvnitř cennosti.
- Informujte sousedy o své nepřítomnosti a domluvte si vzájemné kontroly objektů.
„Naším cílem je předcházet majetkové trestné činnosti a chránit rekreační objekty před vloupáním. Preventivní kontroly jsou jedním z účinných nástrojů, jak zvýšit bezpečnost v horských oblastech,“ uvedl npor. Mgr. Radim Mareš, vedoucí obvodního oddělení Rokytnice v Orlických horách.
