Stovky chalup v Orlických horách pod dohledem

Policisté kontrolovali jejich zabezpečení před zimní sezónou. 

Policisté z obvodního oddělení Rokytnice v Orlických horách v minulých dnech provedli preventivní kontroly rekreačních chalup a chat v lokalitách Zdobnice – Kačerov, Říčky, Pěčín, údolí řeky Zdobnice a Rokytnice v Orlických horách – Hamernice. Celkem zkontrolovali více než stovku nejen rekreačních objektů. Při kontrolách nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání ani nedostatky v zabezpečení. Policisté budou v obdobných kontrolách pokračovat i během zimní sezóny, aby se minimalizovalo riziko vloupání a poškození majetku.

Policie ČR doporučuje majitelům rekreačních objektů před zimou pečlivě zabezpečit své chalupy.

  • Uzamkněte všechny vstupy kvalitními zámky, případně i přídavnými závorami.
  • Svůj majetek můžete také zabezpečit instalací alarmu nebo kamerového systému.
  • Odstraňte z venkovních prostor žebříky a nářadí, které by mohly usnadnit vloupání.
  • Nenechávejte uvnitř cennosti.
  • Informujte sousedy o své nepřítomnosti a domluvte si vzájemné kontroly objektů.

„Naším cílem je předcházet majetkové trestné činnosti a chránit rekreační objekty před vloupáním. Preventivní kontroly jsou jedním z účinných nástrojů, jak zvýšit bezpečnost v horských oblastech,“ uvedl npor. Mgr. Radim Mareš, vedoucí obvodního oddělení Rokytnice v Orlických horách.

22. prosince 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová

FOTO PČR 1

FOTO PČR 1 

FOTO PČR 2

FOTO PČR 2 

FOTO PČR 3

FOTO PČR 3 

FOTO PČR 4

FOTO PČR 4 

FOTO PČR 5

FOTO PČR 5 

FOTO PČR 6

FOTO PČR 6 

