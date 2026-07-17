Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Stopku řidiči stále podceňují, policisté odhalili osm přestupků během krátké chvíle
Zodpovědný přístup řidičů je základním předpokladem bezpečného provozu na pozemních komunikacích. Policisté během kontrol upozorňovali na důležitost dodržování dopravního značení a pravidel, která pomáhají předcházet dopravním nehodám.
V rámci dopravní akce, která proběhla 15. července v odpoledních hodinách, se policisté zaměřili na rizikové lokality se zvýšenou nehodovostí a na úseky, kde v souvislosti s probíhajícími uzavírkami dochází k častému porušování dopravního značení. Kontroly byly směrovány především do míst, kde řidiči nerespektují objízdné trasy, vjíždějí do zákazů vjezdu nebo ignorují přechodné dopravní značení.
Jedním z kontrolovaných míst byla také křižovatka na silnici II/114 ve směru z Rpety na Kotopeky. Policisté se zde zaměřili na dodržování dopravního značení „Stůj, dej přednost v jízdě!“, které řidiči v tomto úseku často nerespektují. Přitom se jedná o místo se sníženou nejvyšší dovolenou rychlostí, výškovým převýšením a omezenými rozhledovými podmínkami, kde je povinnost zastavit obzvláště důležitá pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O důležitosti dodržování místního dopravního značení svědčí nespočet dopravních nehod se zraněním, ke kterým musí složky integrovaného systému do této lokality pravidelně vyjíždět. Během poměrně krátké doby policisté zjistili osm případů, kdy řidiči na stopce nezastavili a pokračovali v jízdě v rozporu s platným dopravním značením. Všem řidičům byla na místě udělena pokuta v příkazním řízení.
Další kontrolovanou lokalitou byla dočasná uzavírka silnice II/118 vedoucí z Berouna na Kladno. Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu je oblast uzavřená, přičemž se na místě nachází přechodné dopravní značení zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům. Během chvíle, co policisté místo kontrolovali, zjistili 5 řidičů, kteří tento zákaz nerespektovali. Chápeme, že není příjemné obvyklé trasy objíždět, ale je třeba také přihlédnout k tomu, že na místě rekonstrukce pracují lidé, kteří se chtějí živí vrátit za svými rodinami a nechtějí být ohrožováni bezohlednými řidiči.
Významným pomocníkem při této dopravní akci byl berounský kriminalistický technik, který s pomocí dronu, pomohl hlídce s dokumentací protiprávního jednání.
Dodržování dopravního značení představuje jeden ze základních předpokladů bezpečného provozu na pozemních komunikacích. Jeho nerespektování může vést ke vzniku závažných dopravních nehod a ohrožení života a zdraví nejen samotných řidičů, ale i ostatních účastníků silničního provozu včetně již výše zmíněných dělníků a dalších pracovníků.
Dále upozorňujeme, že v těchto akcích budeme nadále pokračovat a budeme se zaměřovat na uzavírky a například také na kontroverzní železniční přejezdy.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
17. července 2026