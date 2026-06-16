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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Stop vloupání

Ať se z dovolené nestane noční můra! 

Mnoho lidí během letních prázdnin opouští svá obydlí, odjíždějí na dovolenou či na chaty,  na to však čekají různí zlodějíčci. Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku. Je proto důležité věnovat dostatečnou pozornost otázkám zabezpečení.

Pachatele vloupání většinou zajímají šperky, finanční hotovost, elektronika, ale také  zbraně, které pak mohou zneužít k páchání další trestné činnosti. Objekty si tipují podle lokality umístění, vzhledu, ale i  na základě informací získaných ze sociálních sítí.

Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici „ventilačky“, a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a dobré osvětlení odrazují zloděje. Domov je možné také zabezpečit elektronickým zařízením, které v nepravidelných intervalech zapíná světla, televizi apod., a tím vytváří zdání, že dům je obydlen. Bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní fólie na okna jsou mechanické překážky, které dokáží pachatele pozdržet nebo přímo odradit. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty, jako garáže či kůlny.

Na Příbramsku je nejčastější trestnou činností vniknutí do ostatních objektů, což jsou garáže, sklepy, kůlny a hospodářská stavení. V loňském roce policisté řešili 113 takových případů, dále bylo vykradeno 21 domů, 8 bytů a 7 chat.

Na vykrádání obydlí se zaměřuje preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, jeho hlavním nástrojem je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku. Cílem projektu je vzbudit u majitelů objektů zodpovědnost k vlastnímu majetku, ale klade také důraz na větší všímavost vůči svému okolí.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
16. červen 2026

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