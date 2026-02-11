Sto šest v obci

Policie České republiky  

Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod. 

Dopravní policisté řešili v uplynulých dnech tohoto týdne hned dva případy výrazného překročení rychlosti na Litoměřicku.

V obci Kostomlaty pod Řípem naměřili policisté 53letému řidiči vozidla Škoda rychlost 106 km/h, přestože v obci platí maximální povolená rychlost 50 km/h. Muž přišel na místě o řidičský průkaz.

Další případ řešili dopravní policisté v Doksanech. Sedmapadesátiletý řidič vozidla Volkswagen projížděl úsekem s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h rychlostí 82km/h. Jeho počínáním se bude dále zabývat správní orgán.

Dechová zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní.

Oba řidiče nyní čeká správní řízení, ve kterém jim hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců.

Policie znovu upozorňuje, že nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny vážných dopravních nehod.

Apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby jezdili dle silničních pravidel a byli tak ohleduplní k ostatním řidičům. Nedodržení „rychlosti“ vede mnohdy k fatálním dopravním nehodám.  

Dodržujme rychlost – pro bezpečí nás všech!

11. února 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

