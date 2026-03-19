„Stínování odborníka“ se studenty gymnázia Lovosice
Studenti lovosického gymnázia nahlédli pod pokličku práce policie v Litoměřicích.
V rámci akce „Stínování odborníka“ navštívili studenti Lovosického gymnázia Územní odbor Litoměřice, kde měli jedinečnou příležitost poznat každodenní práci policistů zblízka. Hned při příchodu je srdečně přivítali ředitel odboru plk. Ing. Bc. Petr Potysz a jeho zástupce plk. Mgr. David Punčochář, kteří studentům v úvodním slově představili fungování celého územního odboru a přiblížili jim náročnost i význam policejní služby.
Po úvodním setkání se studenti vydali na prohlídku jednotlivých pracovišť. Na Oddělení hlídkové služby si mohli na vlastní oči prohlédnout služebnu i její vybavení. Policisté jim zde představili techniku a pomůcky, které využívají nejen při běžném výkonu služby, ale také při zásazích pořádkové jednotky. Studenti se dozvěděli, že někteří policisté působí zároveň ve speciálních jednotkách Ústeckého kraje a podílejí se tak na zajištění bezpečnosti například při demonstracích či fotbalových utkáních.
Neméně zajímavá byla i návštěva dopravní policie. Zde si studenti prohlédli služební vozidla vybavená radary, motocykly i prostředky určené k zastavení ujíždějících vozidel, jako je zastavovací pás. Součástí programu byla také ukázka dechové zkoušky, kdy všichni studenti ji samozřejmě absolvovali s negativním výsledkem.
Další zastávkou bylo oddělení kriminalistické techniky, kde se studenti seznámili s metodami zajišťování stop na místě činu. Velký ohlas vzbudila možnost vyzkoušet si snímání daktyloskopických otisků a odnést si vlastní identifikační kartu jako památku.
Součástí programu bylo také seznámení s prací policejního mluvčího, která studentům přiblížila důležitou roli komunikace mezi policií a veřejností. Dozvěděli se, jak probíhá předávání informací médiím, jak se připravují tiskové zprávy i jak zvládat krizovou komunikaci. Největší zájem však vzbudila praktická část, při které si studenti mohli vyzkoušet simulovaný rozhovor na kameru. V roli mluvčích odpovídali na dotazy „novinářů“ a na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jak náročné je vystupovat před kamerou srozumitelně, věcně a zároveň profesionálně.
Nevšední zkušeností byla i krátká návštěva cel předběžného zadržení. Studenti si zde mohli alespoň na okamžik představit, v jakých podmínkách se ocitají osoby porušující zákon. Nechyběla ani ukázka místnosti pro identifikaci podezřelých osob se speciálním zrcadlem a prohlídka moderně vybavené posilovny, kterou policisté využívají ke své fyzické přípravě.
Celá návštěva byla zakončena opětovným slovem ředitele plk. Potysze, který poděkoval studentům i pedagogickému doprovodu za jejich zájem a návštěvu. Studenti na oplátku poskytli zpětnou vazbu a jejich nadšení z nově nabytých zkušeností bylo zcela zřejmé v jejich tvářích.
Akce „Stínování odborníka“ tak opět ukázala, že práce policie není jen náročná a odpovědná, ale také velmi pestrá a zajímavá. Pro mnohé studenty se tato návštěva mohla stát inspirací pro jejich budoucí profesní směřování.
19. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje