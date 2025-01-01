Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Štěstí mu nepřálo
Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně. [VIDEO]
Brněnští dopravní policisté si minulý týden krátce po půlnoci všimli motorkáře, který podezřele kličkoval na prázdné ulici v Židenicích. Na první pohled bylo zřejmé, že něco není v pořádku. Přestože dechová zkouška po zastavení dopadla dobře, skutečné odhalení přišlo vzápětí. Hlídka zjistila, že muž za řídítky má hned dva platné zákazy řízení. O jednom uvedl, že o něm ví, o druhém prý nikoliv. I přesto se však rozhodl usednout na motocykl a vyrazil do ulic, a to navzdory tomu, že byl už letos několikrát přistižen při řízení bez oprávnění. Když měl následně podstoupit test na omamné a psychotropní látky, ten bezdůvodně jej odmítl, stejně jako následné lékařské vyšetření.
Policisté proto nic neponechali náhodě. Motocykl, se kterým se údajně chystal do práce, nechali odtáhnout a samotného řidiče eskortovali na policejní služebnu. Nyní tento nenapravitelný šofér čelí trestnímu stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zároveň ho čekají sankce za odmítnutí orientační zkoušky na přítomnost drog.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 9. listopadu 2025