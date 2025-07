Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Štěně, o které se majitel již nechtěl starat, má nový domov.

ROKYCANSKO - Příběh malého německého ovčáka, který neměl úplně ten nejlepší začátek, ale o to šťastnější má konec.

Včera krátce po sedmé hodině večer jsme přijali na tísňovou linku oznámení o tom, že se ve sklepní kóji jednoho z bytových domů v Rokycanech nachází štěně německého ovčáka, které je tam opuštěno a mohlo by být možná i týráno. Oznamovatel dále uvedl, že majitel pejska není v bydlišti a rád by situaci vyřešil. V době, když už bylo štěňátko ze sklepa venku, dorazili na místo do několika minut od oznámení kolegové z obvodního oddělení Rokycany, hlášení ve vysílačce slyšeli i policisté z rokycanského dopravního inspektorátu, kteří jeli právě kolem, a společně začali situaci s oznamovatelem a dalšími nájemníky domu řešit. Za chvíli se na místo dostavil i majitel, který policistům uvedl, že se o psa již nechce starat a chce mu najít nový domov. Na základě jeho výpovědi a také stavu pejska, který nebyl nikterak zanedbaný ani podvyživený, nebyly zjištěny známky jeho týrání. Souhrou náhod byl na místě právě policista, kterému není osud čtyřnohých mazlíčků cizí. Sám si totiž vzal z útulku tehdy pětiletého anglického buldoka a nyní je to už jedenáct let od doby, kdy dříve týraný Adam, jenž si prošel i množírnou, tráví svůj život v jeho péči. A proto se i v tomto případě snažil policista vyřešit situaci ku prospěchu všech stran a postarat se o malého německého ovčáka, jehož majitel trval na tom, že pejska už jednoduše nechce. Kolega tedy zkontaktoval několik svých známých, až se přes městského strážníka dostal ke kontaktu na jednu paní, která má v dočasné péči psy, kterým se následně snaží najít nový domov. Ta na místo za chvíli sama přijela a majitel jí pejska osobně předal. Ještě večer přišla od této paní zpráva, že štěňátko, které nemělo ani jméno, má již nového majitele a následující dny svého psího života bude trávit v rodinném domku se zahradou nedaleko Rokycan.

mjr. Pavla Burešová

8. července 2025

