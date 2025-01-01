Stejnokroj pro výkon služby na motocyklu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„Touto cestou žádám o poskytnutí informace, jakým způsobem je řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“) u policistů využívajících služební motocykl, zejména žádám o informaci, zda mají předepsaný typ služebního stejnokroje, případně, zda mají k dispozici pro tyto účely vylepšený služební stejnokroj. Žádám rovněž o poskytnutí předpisu, kterým je tato problematika upravena.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila, že požadované informace jsou upraveny v pokynu policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis. V čl. 23 „Stejnokroj pro výkon služby na motocyklu a skútru“ se praví:
„Při výkonu služby na motocyklu nebo skútru nebo v souvislosti s ním nosí
policista ke služebnímu stejnokroji 15
a) bundu na motocykl 12,
b) kalhoty na motocykl 12
a při jízdě používá ochranné prostředky předepsané pro jízdu na motocyklu (např.
motocyklistickou přilbu, rukavice a boty).“
Pokyn policejního prezidenta č. 290/2017, stejnokrojový předpis, byl žadateli poskytnut.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 11. 2025