Statistiky odcizených vozidel
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„poskytnutí informací (statistik) týkající se odcizených vozidel v České republice v období za rok 2021, 2022, 2023 a 2024. Zajímají mě následující data:
- kolik bylo vyhlášeno odcizených motorových vozidel v České republice do pátrání ve shora uvedených letech
- počty vyhlášených motorových vozidel do pátrání podle továrních značek“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a poskytla žadateli následující informace:
Ad 1)
Odcizená vozidla vyhlášená v IS PATRMV do pátrání:
Rok 2021 – celkem bylo do pátrání vyhlášeno 2 875 vozidel.
Rok 2022 – celkem bylo do pátrání vyhlášeno 2 950 vozidel.
Rok 2023 - celkem bylo do pátrání vyhlášeno 2 812 vozidel.
Rok 2024 – celkem bylo do pátrání vyhlášeno 1 746 vozidel.
Ad 2)
Dále povinný subjekt žadateli zaslal statistické údaje za roky 2021 až 2024, které se vztahují ke všem vozidlům vyhlášeným do pátrání v letech 2021 až 2024 (odcizená, neoprávněně užívaná, zájmová, pohřešovaná).
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 31. 12. 2025