Statistiky odcizených vozidel

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

poskytnutí informací (statistik) týkající se odcizených vozidel v České republice v období za rok 2021, 2022, 2023 a 2024. Zajímají mě následující data:

- kolik bylo vyhlášeno odcizených motorových vozidel v České republice do pátrání ve shora uvedených letech

- počty vyhlášených motorových vozidel do pátrání podle továrních značek

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a poskytla žadateli následující informace:

Ad 1)

Odcizená vozidla vyhlášená v IS PATRMV do pátrání:

Rok 2021 – celkem bylo do pátrání vyhlášeno 2 875 vozidel.

Rok 2022 – celkem bylo do pátrání vyhlášeno 2 950 vozidel.

Rok 2023 - celkem bylo do pátrání vyhlášeno 2 812 vozidel.

Rok 2024 –  celkem bylo do pátrání vyhlášeno 1 746 vozidel.

Ad 2)

Dále povinný subjekt žadateli zaslal statistické údaje za roky 2021 až 2024, které se vztahují ke všem vozidlům vyhlášeným do pátrání v letech 2021 až 2024 (odcizená, neoprávněně užívaná, zájmová, pohřešovaná).

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 31. 12. 2025

