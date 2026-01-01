Statistiky DNA
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o:
1) poskytnutí údajů o počtu profilů DNA uložených v systémech databáze DNA v letech 2016, 2017 a 2025, a to dle členění podle jednotlivých kategorií (stopy, pachatelé, eliminační profily, ostatní profily, neznámé mrtvoly) včetně celkového ročního počtu profilů.
2) poskytnutí údajů o počtu zjištěných shod profilů DNA v letech 2015-2025, a to jak celkový počet shod v jednotlivých letech, tak i jejich rozlišení podle typu shody (stopa-osoba a stopa-stopa).
3) V další žádosti žadatelka požádala k již poskytnutým počtům evidovaných profilů DNA v systémech databáze DNA za roky 2016, 2017 a 2025 uvést, kolik profilů DNA bylo z kategorie neznámé mrtvoly.
Kriminalistický ústav poskytl žadatelce následující informace:
1) Ke dni 31. 12. 2016 bylo v systémech databáze DNA uloženo celkem 214 433 profilů DNA: profily DNA osob 193 468, stopy 15 225, eliminační vzorky 1 436, ostatní profily (např. neznámé mrtvoly, příbuzní pohřešovaných osob apod.) 4 304. Ke dni 31. 12. 2017 bylo v systémech databáze DNA uloženo celkem 237 258 profilů DNA: profily DNA osob 212 107, stopy 20 266, eliminační vzorky 1696, ostatní profily (např. neznámé mrtvoly, příbuzní pohřešovaných osob apod.) 3 189. Ke dni 31. 12. 2025 bylo v systémech databáze DNA uloženo celkem 359 167 profilů DNA: profily DNA osob 311 722, stopy 35 996, eliminační vzorky 4 178, ostatní profily (např. neznámé mrtvoly, příbuzní pohřešovaných osob apod.) 7 271.
2) V roce 2015 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 4 062 shod: osoba x osoba 2 545, osoba x stopa 1 445, stopa x stopa 72. V roce 2016 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 2 455 shod: osoba x osoba 1 478, osoba x stopa 918, stopa x stopa 59. V roce 2017 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 2 332 shod: osoba x osoba 1 588, osoba x stopa 693, stopa x stopa 51.V roce 2018 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 2 138 shod: osoba x osoba 1 443, osoba x stopa 656, stopa x stopa 39. V roce 2019 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 1 785 shod: osoba x osoba 973, osoba x stopa 714, stopa x stopa 98. V roce 2020 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 1 943 shod: osoba x osoba 990, osoba x stopa 865, stopa x stopa 88. V roce 2021 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 1 349 shod: osoba x osoba 729, osoba x stopa 544, stopa x stopa 76. V roce 2022 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 2 783 shod: osoba x osoba 1 707, osoba x stopa 1 059, stopa x stopa 17. V roce 2023 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 7 169 shod: osoba x osoba 3 010, osoba x stopa 2 963, stopa x stopa 1 196. V roce 2024 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 8 113 shod: osoba x osoba 3 964, osoba x stopa 4 149, stopa x stopa neevidováno. V roce 2025 bylo mezi profily DNA zjištěno celkem 7 543 shod: osoba x osoba 3 764, osoba x stopa 3 779, stopa x stopa neevidováno.
Jako zdroj informací byly použity oficiální výroční zprávy Kriminalistického ústavu. Jedinou výjimkou byly údaje za rok 2025, jelikož výroční zpráva za rok 2025 ještě nebyla vydána. Proto byly použity informace poskytnuté oddělením LABUS Kriminalistického ústavu.
3) K 31. 12. 2016 v IS CODIS evidováno 259 profilů DNA neznámých mrtvol. K 31. 12. 2017 v IS CODIS evidováno 333 profilů DNA neznámých mrtvol. K 31. 12. 2025 v IS CODIS evidováno 555 profilů DNA neznámých mrtvol.
pplk. Mgr. Václav Kutík, 12. 3. 2026