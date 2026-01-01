Policie České republiky  

Statistika vražd

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací.

1. Počet případů vraždy (§ 140 TZ) spáchaných na ženách v České republice, včetně údajů o pohlaví pachatele a vztahu k oběti (např. partner, expartner, člen rodiny, osoby spojené vztahy náklonosti, ať již spolu žili či nikoliv) – včetně pokusu

2. Pokud to Vaše data umožňují – bližší údaje k zjištěnému motivu trestného činu (zda existovaly záznamy o domácím násilí, citové odmítnutí, rozchod, rozvod, stalking, znaky mysoginie)

3. Prosím také o údaje o trestných činech, které měly za následek smrt oběti a mohly by vykazovat znaky genderově motivovaného násilí:

• znásilnění, sexuální útok a sexuální nátlak s následkem smrti dle § 185 odst. 4, 185a odst. 4, § 186 odst. 6, pohlavní zneužítí s následkem smrti § 187 odst 3

• týrání osoby žijící ve společném obydlí § 199 odst. 3 písm. b) • účast na sebevraždě dle § 144, těžké ublížení na zdraví s následkem smrti dle § 145 odst. 3, ublížení na zdraví s následkem smrti § 146 odst. 4,

• zbavení osobní svobody s následkem smrti § 170 odst. 3 a), omezování osobní svobody s následkem smrti § 171 odst. 4 písm. a).“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a data, kterými k věci disponuje, žadatelce poskytla (vizte přílohu).

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 2. 2025

