Statistika správní vyhoštění 2021-2025

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.

„zákon č. 106/1999 Sb.), ve které se domáháte následujících informaci:

dovoluji si Vás požádat o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně žádám o zpřístupnění následujících informací za roky 2021, 2022, 2023, 2024, a 2025:

počet podnětů k zahájení řízení o přestupku, počet zahájených řízení o přestupku, počet

pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku, uložené sankce

(včetně jejich délky nebo výše v Kč), a to vše ve vztahu k těmto přestupkům;

(i)         § 156 odst. 1, písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České

            republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPC“),

(ii)        § 156 odst. 1, písm. d) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC

            byla porušena,

(iii)       § 156 odst. 1, písm. f) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC

            byla porušena,

(iv)       § 156 odst. 1, písm. g) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC

            byla porušena,

(v)        § 156 odst. 1, písm. h) ZoPC,

(vi)       § 156 odst. 1, písm. k) ZoPC,

(vii)      § 156 odst. 1, písm. l) ZoPC,

(viii)     § 156 odst. 1, písm. m) ZoPC,

(ix)       § 156 odst. 1, písm. n) ZoPC,

(x)        § 156 odst. 1, písm. p) ZoPC,

(xi)       § 156 odst. 2, písm. a) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC

            byla porušena,

(xii)      § 156 odst. 2, písm. b) ZoPC,

(xiii)     § 156 odst. 2, písm. c) ZoPC,

(xiv)     § 156 odst. 3, písm. c) ZoPC,

(xv)      § 157 odst. 1, písm. a) ZoPC,

(xvi)     § 157 odst. 2 ZoPC,

(xvii)    § 157, odst. 4, písm. a) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená

            ZoPC byla porušena,

(xviii)   § 157 odst. 4, písm. b) ZoPC,

(xix)     § 157 odst. 4, písm. c) ZoPC,

(xx)      § 157 odst. 6 ZoPC,

(xxi)     § 157 odst. 7 ZoPC,

(xxii)    § 17, odst. 2, písm. a) zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České

            republiky, ve znění pozdějších předpisů,

(xxiii)   § 17, odst. 2, písm. b) zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České

            republiky, ve znění pozdějších předpisů, a

(xxiv)   § 17 odst. 4, písm. a) zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České

            republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Dále žádám o informaci, jaký byl celkový počet rozhodnutí o správním vyhoštění vydaných v jednotlivých letech 2022, 2023, 2024, a 2025, včetně zákonného důvodu, pro který bylo o vyhoštění rozhodnuto ve smyslu § 119 a 120 ZoPC…“.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že povinný subjekt pro vlastní potřebu neeviduje data v rozsahu, který požadujete. Z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout pouze informace uvedené v příloze.

V roce 2022 je k dispozici pouze celkový počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění. V následujících letech již dochází k členění dat podle jednotlivých právních důvodů správního vyhoštění podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Zároveň je nutné uvést, že u některých cizích státních příslušníků bylo rozhodnutí o správním vyhoštění vydáno z více zákonných důvodů. Celkový počet právních důvodů je proto vždy vyšší než celkový počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění.

Dne 11. března 2026

