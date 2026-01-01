Statistika správní vyhoštění 2021-2025
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací.
„zákon č. 106/1999 Sb.), ve které se domáháte následujících informaci:
“… dovoluji si Vás požádat o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně žádám o zpřístupnění následujících informací za roky 2021, 2022, 2023, 2024, a 2025:
počet podnětů k zahájení řízení o přestupku, počet zahájených řízení o přestupku, počet
pravomocných rozhodnutí o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku, uložené sankce
(včetně jejich délky nebo výše v Kč), a to vše ve vztahu k těmto přestupkům;
(i) § 156 odst. 1, písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPC“),
(ii) § 156 odst. 1, písm. d) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC
byla porušena,
(iii) § 156 odst. 1, písm. f) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC
byla porušena,
(iv) § 156 odst. 1, písm. g) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC
byla porušena,
(v) § 156 odst. 1, písm. h) ZoPC,
(vi) § 156 odst. 1, písm. k) ZoPC,
(vii) § 156 odst. 1, písm. l) ZoPC,
(viii) § 156 odst. 1, písm. m) ZoPC,
(ix) § 156 odst. 1, písm. n) ZoPC,
(x) § 156 odst. 1, písm. p) ZoPC,
(xi) § 156 odst. 2, písm. a) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená ZoPC
byla porušena,
(xii) § 156 odst. 2, písm. b) ZoPC,
(xiii) § 156 odst. 2, písm. c) ZoPC,
(xiv) § 156 odst. 3, písm. c) ZoPC,
(xv) § 157 odst. 1, písm. a) ZoPC,
(xvi) § 157 odst. 2 ZoPC,
(xvii) § 157, odst. 4, písm. a) ZoPC, včetně informace o tom, která povinnost uložená
ZoPC byla porušena,
(xviii) § 157 odst. 4, písm. b) ZoPC,
(xix) § 157 odst. 4, písm. c) ZoPC,
(xx) § 157 odst. 6 ZoPC,
(xxi) § 157 odst. 7 ZoPC,
(xxii) § 17, odst. 2, písm. a) zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(xxiii) § 17, odst. 2, písm. b) zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
(xxiv) § 17 odst. 4, písm. a) zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Dále žádám o informaci, jaký byl celkový počet rozhodnutí o správním vyhoštění vydaných v jednotlivých letech 2022, 2023, 2024, a 2025, včetně zákonného důvodu, pro který bylo o vyhoštění rozhodnuto ve smyslu § 119 a 120 ZoPC…“.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že povinný subjekt pro vlastní potřebu neeviduje data v rozsahu, který požadujete. Z tohoto důvodu Vám můžeme poskytnout pouze informace uvedené v příloze.
V roce 2022 je k dispozici pouze celkový počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění. V následujících letech již dochází k členění dat podle jednotlivých právních důvodů správního vyhoštění podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Zároveň je nutné uvést, že u některých cizích státních příslušníků bylo rozhodnutí o správním vyhoštění vydáno z více zákonných důvodů. Celkový počet právních důvodů je proto vždy vyšší než celkový počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění.
Dne 11. března 2026