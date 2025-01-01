Policie České republiky  

Statistika příslušníků se zproštěním výkonu služby

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„Tímto si Vás dovoĺujem v zmysle Zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném pŕístupu k informacím v znení neskorších predpisov požiadať o informácie týkajúce sa:
1. počtu príslušníkov PZ, kterým za obdobie od roku 1993 do súčasnosti, bolo vznesené obvinenie a z toho dóvodu boli postavení mimo službu.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s požadovanými statistickými daty (viz. příloha), v němž nalezne počty příslušníků Policie ČR, kterým bylo sděleno obvinění a počty příslušníků, kteří byli zproštěni výkonu služby. Policie ČR disponuje požadovanými informacemi až od roku 2011.


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 11. 2025

