Statistika příslušníků se zproštěním výkonu služby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„Tímto si Vás dovoĺujem v zmysle Zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném pŕístupu k informacím v znení neskorších predpisov požiadať o informácie týkajúce sa:
1. počtu príslušníkov PZ, kterým za obdobie od roku 1993 do súčasnosti, bolo vznesené obvinenie a z toho dóvodu boli postavení mimo službu.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli poskytla elektronický soubor s požadovanými statistickými daty (viz. příloha), v němž nalezne počty příslušníků Policie ČR, kterým bylo sděleno obvinění a počty příslušníků, kteří byli zproštěni výkonu služby. Policie ČR disponuje požadovanými informacemi až od roku 2011.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 11. 2025