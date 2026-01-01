Statistika použití střelné zbraně
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, citace:
„1) Celkové počty použití střelné zbraně příslušníky Policie České republiky podle § 56 zák. č. 273/2008 Sb., za rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (od 1. 1. do 15. 12).
2) Jednotlivé členěné použití za uvedené období podle ustanovení § 56 zák. č. 273/2008 Sb. písmen a), b), c), d), e), f), g), h).
3) Počty použití vyhodnocených jako oprávněných/neoprávněných.
4) Obdobnou statistiku pro výše uvedenou dobu o počtu využití příslušníky Policie České republiky donucovacího prostředku dle zák. č. 273/2008 Sb., § 52 písm. n) a písm. o).“
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:
K otázce č. 1) a 2):
|
rok/proti
|
osoba
|
vozidlo
|
zvíře
|
celkem
|
2025
(k 17. 12.)
|
6
|
7
|
14
|
27
|
2024
|
4
|
5
|
6
|
15
|
2023
|
4
|
8
|
2
|
14
|
2022
|
5
|
14
|
7
|
26
|
2021
|
2
|
16
|
9
|
27
|
2020
|
5
|
24
|
6
|
35
Pro upřesnění Policie České republiky uvádí, že jednotlivé členění použití střelné zbraně podle § 56 zák. č. 273/2008 Sb., je evidováno pouze tak, jak je uvedeno v tabulce výše.
K otázce č. 3):
V roce 2020 byl zaznamenán 1 případ, kdy bylo použití zbraně vyhodnoceno jako neoprávněné.
K otázce č. 4):
|
rok
|
DP varovný výstřel
|
DP hrozba namířenou střelnou zbraní
|
2025
|
44
(k 17. 12.)
|
1332
(tato statistika vedena pouze za jednotlivé měsíce, tj. 1. – 11.)
|
2024
|
43
|
654
|
2023
|
46
|
1052
|
2022
|
53
|
1104
|
2021
|
48
|
899
|
2020
|
64
|
1067
kpt. Mgr. Klára Szabová, 16. března 2026