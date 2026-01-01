Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Statistika použití střelné zbraně

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací, citace:

1) Celkové počty použití střelné zbraně příslušníky Policie České republiky podle § 56 zák. č. 273/2008 Sb., za rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (od 1. 1. do 15. 12).

2) Jednotlivé členěné použití za uvedené období podle ustanovení § 56 zák. č. 273/2008 Sb. písmen a), b), c), d), e), f), g), h).

3) Počty použití vyhodnocených jako oprávněných/neoprávněných.

4) Obdobnou statistiku pro výše uvedenou dobu o počtu využití příslušníky Policie České republiky donucovacího prostředku dle zák. č. 273/2008 Sb., § 52 písm. n) a písm. o).

Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:

K otázce č. 1) a 2):

rok/proti

osoba

vozidlo

zvíře

celkem

2025

(k 17. 12.)

6

7

14

27

2024

4

5

6

15

2023

4

8

2

14

2022

5

14

7

26

2021

2

16

9

27

2020

5

24

6

35

Pro upřesnění Policie České republiky uvádí, že jednotlivé členění použití střelné zbraně podle § 56 zák. č. 273/2008 Sb., je evidováno pouze tak, jak je uvedeno v tabulce výše.

K otázce č. 3):
V roce 2020 byl zaznamenán 1 případ, kdy bylo použití zbraně vyhodnoceno jako neoprávněné.

K otázce č. 4):

rok

DP varovný výstřel

DP hrozba namířenou střelnou zbraní

2025

44

(k 17. 12.)

1332

(tato statistika vedena pouze za jednotlivé měsíce, tj. 1. – 11.)

2024

43

654

2023

46

1052

2022

53

1104

2021

48

899

2020

64

1067

kpt. Mgr. Klára Szabová, 16. března 2026

