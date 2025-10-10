Statistika odchodů po 25 a více letech služby a program podpory
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):
„1. Statistika odchodů po 25 a více letech služby (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025):
- Kolik příslušníků Policie České republiky ukončilo služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v daném období?
- Z tohoto počtu, kolik příslušníků odešlo po 25 a více letech služby
- Pokud je to možné, prosím o rozdělení těchto údajů podle jednotlivých kalendářních let.
2. Programy podpory při přechodu na civilní trh práce:
Existuje ve Vaší složce program nebo systém podpory pro příslušníky sloužící 25 a více let, který je zaměřený na:
- podporu během služby (např. rekvalifikace, kariérní poradenství, příprava na odchod),
- podporu po ukončení služby (např. nabídka civilních pracovních míst, spolupráce s úřady práce, poradenství)?
- Pokud takové programy existují, kolik příslušníků, kteří odešli po 25 a více letech služby, je využilo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025?“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:
K otázce č. 1:
|Skončení SP 2015-2025
|Rok
|Skončení SP
|25 a více
let služby
|2015
|972
|125
|2016
|1 309
|223
|2017
|1 461
|332
|2018
|1 316
|381
|2019
|1 840
|804
|2020
|1 817
|914
|2021
|2 559
|1398
|2022
|2 711
|1286
|2023
|1 428
|440
|2024
|2 168
|770
|2025
|1017
|279
Pro upřesnění Policejní prezidium uvádí, že výše uvedená statistická data za rok 2025 jsou v současné době dostupná do 31. srpna 2025.
U skončení služebního poměru po určitém počtu odsloužených let se sleduje pouze skončení služebního poměru na vlastní žádost. Evidenční údaje, které jsou vedeny o odchodech na vlastní žádost, představují nejčastější a zároveň nejlépe sledovatelný způsob ukončení služebního poměru, a tedy nejrelevantnější ukazatel dlouhodobého odchodu ze služby. Z tohoto důvodu nelze poskytnout komplexní statistiku všech příslušníků Policie České republiky, kteří v uvedeném období ukončili služební poměr po 25 a více letech služby, neboť tyto údaje nejsou v centrální evidenci dostupné.
K otázce č. 2:
V rámci Policie České republiky není systémově zaveden program podpory příslušníků Policie České republiky s délkou služby 25 a více let, zaměřený na jejich profesní přechod na civilní trh práce.
V současné době však Policie České republiky připravuje nový program ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky v rámci projektu s názvem "Věk není překážkou". Cílem tohoto programu bude vzdělávání a rozšiřování kvalifikace příslušníků Policie České republiky starších 55 let, kteří končí služební poměr.
kpt. Mgr. Klára Szabová,
10. 10. 2025