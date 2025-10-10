Policie České republiky  

Statistika odchodů po 25 a více letech služby a program podpory

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):

 „1. Statistika odchodů po 25 a více letech služby (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025):

  • Kolik příslušníků Policie České republiky ukončilo služební poměr podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v daném období?
  • Z tohoto počtu, kolik příslušníků odešlo po 25 a více letech služby
  • Pokud je to možné, prosím o rozdělení těchto údajů podle jednotlivých kalendářních let.

2.  Programy podpory při přechodu na civilní trh práce:

Existuje ve Vaší složce program nebo systém podpory pro příslušníky sloužící 25 a více let, který je zaměřený na:

  • podporu během služby (např. rekvalifikace, kariérní poradenství, příprava na odchod),
  • podporu po ukončení služby (např. nabídka civilních pracovních míst, spolupráce s úřady práce, poradenství)?
  • Pokud takové programy existují, kolik příslušníků, kteří odešli po 25 a více letech služby, je využilo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2025?“.

Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:

K otázce č. 1:

Skončení SP 2015-2025
Rok Skončení SP 25 a více
let služby
2015 972 125
2016 1 309 223
2017 1 461 332
2018 1 316 381
2019 1 840 804
2020 1 817 914
2021 2 559 1398
2022 2 711 1286
2023 1 428 440
2024 2 168 770
2025 1017 279

Pro upřesnění Policejní prezidium uvádí, že výše uvedená statistická data za rok 2025 jsou v současné době dostupná do 31. srpna 2025.

U skončení služebního poměru po určitém počtu odsloužených let se sleduje pouze skončení služebního poměru na vlastní žádost. Evidenční údaje, které jsou vedeny o odchodech na vlastní žádost, představují nejčastější a zároveň nejlépe sledovatelný způsob ukončení služebního poměru, a tedy nejrelevantnější ukazatel dlouhodobého odchodu ze služby. Z tohoto důvodu nelze poskytnout komplexní statistiku všech příslušníků Policie České republiky, kteří v uvedeném období ukončili služební poměr po 25 a více letech služby, neboť tyto údaje nejsou v centrální evidenci dostupné.

K otázce č. 2:
V rámci Policie České republiky není systémově zaveden program podpory příslušníků Policie České republiky s délkou služby 25 a více let, zaměřený na jejich profesní přechod na civilní trh práce.

V současné době však Policie České republiky připravuje nový program ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Úřadu práce České republiky v rámci projektu s názvem "Věk není překážkou". Cílem tohoto programu bude vzdělávání a rozšiřování kvalifikace příslušníků Policie České republiky starších 55 let, kteří končí služební poměr.

kpt. Mgr. Klára Szabová,
10. 10. 2025

