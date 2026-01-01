Statistika nelegální migrace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
1. V kolika případech byl v letech 2021 až 2025 odhalen nelegální pobyt cizince v ČR?
2. V souvislosti s otázkou č. 1 - Kolik cizinců z celkového počtu osob neoprávněně pobývajících na území státu bylo v období let 2021–2025 umístěno do zařízení pro zajištění cizinců a jaký podíl z celkového počtu tyto případy představují?
3. V souvislosti s otázkou č. 1 – V kolika případech z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců byla využita některá z „alternativ k zajištění“ dle § 123b a § 123c zákona o pobytu cizinců?
4. V souvislosti s otázkami 2 a 3 – existuje nějaká zbytková skupina, kdy nelegálně pobývající cizinec nebyl ani zajištěn ani v jeho případě nebyla využita alternativa k zajištění?
5. Jsou „alternativy k zajištění“ kombinovány? (např. povinnost hlásit na policii a finanční záruka)
6. Která z „alternativ k zajištění“ byla v letech 2021-2025 používána nejčastěji?
7. Kolikrát konkrétně byla v letech 2021-2025 využita finanční záruka?
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
K otázce č. 1 – viz níže uvedená tabulka
|ROK
|POČET OSOB
|2021
|11 170
|2022
|29 235
|2023
|13 898
|2024
|9 461
|2025
|10 838
K otázce č. 2 – viz níže uvedeno
|ROK
|POČET OSOB
|2021
|159
|2022
|2 562
|2023
|1 129
|2024
|795
|2025
|984
K otázce č. 3 lze uvést, že v níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty k osob, kterým bylo uloženo alternativní opatření pouze podle § 123b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a to z důvodu neevidování těchto dalších statistických dat.
|ROK
|POČET OSOB
|2021
|62
|2022
|49
|2023
|79
|2024
|98
|2025
|151
K otázce č. 4 lze uvést, že zajištění cizince do Zařízení pro zajištění cizinců je užíváno pouze v části případů, naprostá většina případů nelegální migrace je řešena v rámci správního vyhoštění, kdy je cizinec po vydání rozhodnutí propuštěn na svobodu.
K otázce č. 5 lze obecně říci, že kombinace je možná.
K otázce č. 6 lze uvést, že s ohledem ke statistické evidenci pouze § 123b zákona č. 326/1999 Sb., toto není na základě dostupných dat možné určit.
K otázce č. 7 uvádíme, že toto nelze přesně určit a to z důvodů neevidování těchto statistických dat
Dne 13. 2. 2026