Statistika nelegální migrace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

1. V kolika případech byl v letech 2021 až 2025 odhalen nelegální pobyt cizince v ČR?

2. V souvislosti s otázkou č. 1 - Kolik cizinců z celkového počtu osob neoprávněně pobývajících na území státu bylo v období let 2021–2025 umístěno do zařízení pro zajištění cizinců a jaký podíl z celkového počtu tyto případy představují?

3. V souvislosti s otázkou č. 1 – V kolika případech z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců byla využita některá z „alternativ k zajištění“ dle § 123b a § 123c zákona o pobytu cizinců?

4. V souvislosti s otázkami 2 a 3 – existuje nějaká zbytková skupina, kdy nelegálně pobývající cizinec nebyl ani zajištěn ani v jeho případě nebyla využita alternativa k zajištění?

5. Jsou „alternativy k zajištění“ kombinovány? (např. povinnost hlásit na policii a finanční záruka)

6. Která z „alternativ k zajištění“ byla v letech 2021-2025 používána nejčastěji?

7. Kolikrát konkrétně byla v letech 2021-2025 využita finanční záruka?



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:

K otázce č. 1 – viz níže uvedená tabulka

Osoby odhalené při nelegální migraci
ROK POČET OSOB
2021 11 170
2022 29 235
2023 13 898
2024  9 461
2025 10 838

K otázce č. 2 – viz níže uvedeno 

Osoby zajištěné dle § 124 a 129 z.č. 326/1999 Sb.
ROK POČET OSOB
2021 159
2022 2 562
2023 1 129
2024 795
2025 984

K otázce č. 3 lze uvést, že v níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty k osob, kterým bylo uloženo alternativní opatření pouze podle § 123b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a to z důvodu neevidování těchto dalších statistických dat.

Osoby kterým bylo uloženo zvláštní opatření za účelem vycestování dle § 123b z.č. 326/1999 Sb.
ROK POČET OSOB
2021 62
2022 49
2023 79
2024 98
2025 151

K otázce č. 4 lze uvést, že zajištění cizince do Zařízení pro zajištění cizinců je užíváno pouze v části případů, naprostá většina případů nelegální migrace je řešena v rámci správního vyhoštění, kdy je cizinec po vydání rozhodnutí propuštěn na svobodu.

K otázce č. 5 lze obecně říci, že kombinace je možná.

K otázce č. 6 lze uvést, že s ohledem ke statistické evidenci pouze § 123b zákona č. 326/1999 Sb., toto není na základě dostupných dat možné určit.

K otázce č. 7 uvádíme, že toto nelze přesně určit a to z důvodů neevidování těchto statistických dat



Dne 13. 2. 2026

