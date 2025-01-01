Statistika loupeže
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace:
1. Kolik trestných činů loupeže (§ 173 trestního zákoníku) bylo evidováno Policií ČR v roce 2024 na území České republiky a zda byl tento trestný čin páchán spíše ve velkých městech či na venkově nebo malých městech?
2. Pokud jsou tyto údaje dostupné, zdvořile prosím o rozčlenění případů podle toho, zda ke spáchání loupeže docházelo spíše v interiéru (např. provozovna, obchod, dopravní prostředek apod.) nebo v exteriéru (např. ulice, park, veřejné prostranství).
3. Jaké byly v roce 2024 nejčastější způsoby páchání loupeží na území České republiky, zejména co se týká intenzity použité agrese (loupeže páchané použitím pohrůžky bezprostředního násilí, loupeže páchané užitím přímého fyzického násilí či loupeže páchané uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí)?
4. Jaké typy objektů nebo míst byly v roce 2024 nejčastějším cílem loupežných útoků? (např. obchody, provozovny služeb, benzínové stanice, fyzické osoby ve veřejném prostoru apod.)
Policejní prezidium České republiky žadatelce zaslalo požadované informace, které v rámci statistiky kriminality Policie České republiky eviduje (viz příloha).
Pokud jde o požadovaná data, které příloha neobsahuje, povinný subjekt na základě vyjádření Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR sdělil žadatelce, že statistika kriminality Policie České republiky tato data neeviduje a k jejich dohledání by byla nezbytná analýza jednotlivých trestních spisů.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 2. 9. 2025