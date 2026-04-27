Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Statistika intoxikací v roce 2025
V roce 2025 byla policie u 257 případů předávkování nelegálními návykovými látkami, psychomodulační látkou nebo psychoaktivními léky, 111 lidí zemřelo, 146 přežilo. Oproti předchozímu roku jejich počet vzrostl o několik desítek. Data mohou být ovlivněna přesnějším sledováním statistiky, pro které se policie rozhodla s ohledem na výskyt vysoce toxických syntetických opioidů v Evropě.
Důležité je zdůraznit, že se jedná pouze o situace, ke kterým byla přivolaná policie. Počet otrav, které vyžadovaly akutní přednemocniční nebo nemocniční péči, je zřejmě výrazně vyšší.
Nejvíce nahlášených intoxikací bylo v Praze (73) a v Jihomoravském kraji (59). Na jižní Moravě počet případů ve srovnání s rokem 2024 narostl téměř trojnásobně.
V Praze byl fatální v podstatě každý druhý případ (36 nefatálních, 37 fatálních), zatímco v Jihomoravském kraji evidujeme více případů nefatálních intoxikací (47 nefatálních, 12 fatálních).
Ze statistiky vyplývá, že mladí lidé se intoxikovali ve vyšší míře, častěji ale předávkování přežili. Ve věkové kategorii do 18 let bohužel zemřelo 8 lidí, nefatálně se jich intoxikovalo 75 (opět je potřeba připomenout, že se jedná pouze případy, kde byla přítomna policie).
V důsledku užití návykové látky také zemřelo 20 lidí ve věku 19–25 let, 30 mezi 26–35 roky a 30 ve věkové kategorii 36–45 let. 12 lidem bylo 46–55 let a 11 jich podlehlo návykové látce ve věku nad 55 let.
Smrtelných intoxikací bylo celkem 111, čtyřicetkrát hrála roli kombinaci dvou nebo více látek. Nejčastější zjištěnou látkou byl pervitin (34) a různé léky (34) – benzodiazepiny, antidepresiva, fentanyl nebo jiné opiáty.
V 17 případech úmrtí byl zjištěn kratom – čtyřikrát byl identifikován jako jediná látka, jedenáctkrát šlo o kombinaci převážně s léky a jinými návykovými látkami.
Devětkrát prokázalo toxikologické vyšetření kokain, dále kanabinoidy, MDMA, ketamin, dusitan sodný, syntetické katinony nebo GHB/GBL.
V případech nefatálních intoxikací převládaly kanabinoidy (53) a léky (43), častěji se objevoval pervitin (resp. metamfetamin, 15), kratom, MDMA nebo kokain. Dále muscimol, GHB/GHL, ketamin, syntetické opioidy, amfetamin a heroin. Kombinaci dvou a více látek evidujeme u 48 ze 146 případů.
Pro více informací doporučujeme data Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.
V letošním roce trvá problém s nefatálními intoxikacemi v důsledku požití produktů z nízkopotentního konopí. Jsou to předbalené jointy, obohacené květy konopí, elektronické cigarety a cukrovinky s obsahem potentních semisyntetických nebo vysoce rizikových syntetických kanabinodů. V souvislosti s užitím těchto produktů letos evidujeme 52 případů nefatálních intoxikací a bohužel i jedno úmrtí bezprostředně po požití produktu se syntetickými kanabinoidy. Vloni byly tyto látky zjištěny při třech případech úmrtí, z toho dvakrát v kombinaci s dalšími.
27. dubna 2026
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV PČR